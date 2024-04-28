Матвиенко и Володин оценили идею деколонизации России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин Совета Европы (ПАСЕ), которая призывает «деколонизировать Россию ради ее демократизации» в интервью журналисту Павел Зарубину.

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По словам Матвиенко, ПАСЕ является пустой, никчемной, ангажированной и русофобской структурой, а европейским политикам стоит открыть учебники истории.

«Это уже ядовитая русофобия — они уже не знают что сказать, что придумать. А, конечно, в мечтах у них давно — и они это не скрывают — развалить Россию, разделить ее на отдельные части с тем, что потом как раз прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Матвиенко.

Володин отметил, что, по его мнению, ПАСЕ является структурой, созданной Вашингтоном и Брюсселем, чтобы удерживать свои политические повестки в государствах Европы: «[ПАСЕ] перестало решать что-то давно, а занимается исключительно политиканством и несет вред обществу».

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18 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к якобы необходимой деколонизации России. В документе говорится, что Ассамблея заявляет о необходимости действий стран ЕС в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация России является необходимым условием установления демократии.