В Госдуме прокомментировали коллаж литовского посла с угрозами Крыму

Посол Литвы в Швеции помешан на русофобии, его коллаж с намеком на террористический удар по Крымскому мосту должен стать поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

«Налицо явное помешательство на русофобии и человеконенавистничество», — сказал депутат.

Шеремет призвал правоохранительные органы России рассмотреть наличие состава преступления в публикации литовского посла и возбудить уголовное дело. По словам парламентария, Линкявичюса надо объявить в международный розыск как преступника и террориста.

Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс опубликовал в соцсети X коллаж, намекающий на готовящийся удар по Крымскому мосту.

В России ответили на угрозы посла Литвы в адрес Крымского моста

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ответил в той же соцсети X, что «раболепные прибалтийские болонки» сейчас бешено лают, но будут «жалостно ныть позже, когда наступит судный день».