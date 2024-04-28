Матвиенко рассказала о желании Запада "развалить Россию"

Запад на протяжении многих лет мечтает развалить Россию, но ему не удастся реализовать свои чаяния, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к «деколонизации России».

«Конечно, в мечтах у них [лидеров западных стран эта идея] давно, и они этого не скрывают, [они желают] развалить Россию, разделить ее на отдельные части», — подчеркнула Матвиенко.

По его мнению, западные государства, после гипотетического развала РФ, ее «деколонизации», надеются взять под контроль территории, стать хозяевами.

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Председатель Совфеда заметила, что мечтать не вредно. Вместе с тем, добавила она, эта мечта никогда не сбудется.

По ее оценке, на Западе зашкаливает градус глупости, необразованности, непрофессионализма, наблюдается «ядовитая русофобия».