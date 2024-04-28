Новые регионы России являются ее неотъемлемой частью и не подлежат передаче другим странам, мы не торгуем Родиной. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала статью американской газеты WSJ, в которой говорится о том, что Германия хочет обменять заблокированные российские активы на передачу Киеву новых территорий РФ.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что российские активы должны остаться неприкосновенными. Иначе «на западное воровство последует жесткий ответ». Многие на Западе уже это поняли, но «жаль, что не все».

Американская деловая газета The Wall Street Journal ( WSJ) опубликовала статью, в которой говорится: «Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта».

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По данным издания, с помощью активов Берлин надеется «побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории».