Россия не приемлет возможность уступить новые регионы в обмен на замороженные активы на Западе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в Германии допустили оставление российских активов в неприкосновенности для использования в качестве рычага на переговорах по украинскому урегулированию и таким образом «побудить Россию уступить часть занятой ею украинской территории».

«Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жёсткий ответ. И многие это на Западе уже поняли», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее на Украине раскритиковали желание Зеленского о выходе на границы 1991 года.

До этого в статье Repubblica сообщалось, что НАТО обсуждает приём Украины в обмен на уступку территорий России.