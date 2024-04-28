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Захарова заявила, что Россия продолжит открывать глаза миру на украинские фейки

Россия будет продолжать разоблачать такие фейки Киева, как инсценировка в Буче.

Захарова: Россия продолжит открывать глаза миру на украинские фейки
© РИА Новости

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит сайт внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, украинская версия произошедшего в Буче не содержит реальных доказательств.

«Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее», — заявила Захарова.

Ранее глава Министерства обороны Южной Кореи Син Вон Сик подверг сомнению версию киевского режима о событиях в Буче весной 2022 года.

Политика
Мария Захарова
МИД России