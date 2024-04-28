Полянский ответил на намек посла Литвы о новом ударе по Крымскому мосту

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на пост с угрозами в адрес Крымского моста, который в соцсети X опубликовал посол Литвы в Швеции Линас Линкявичус.

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27 апреля на странице литовского дипломата появились три фотографии: на первом снимке - Крымский мост, на втором - запуск ракеты, а на третьем - президент России Владимир Путин. Под ними Линкявичус написал:

"Если у кого-то не было возможности сделать фото на Крымском мосту, то время еще есть".

В ответ Полянский напомнил про пост главы польского МИД Радослава Сикорского, который сразу после диверсии на газопроводах "Северный поток" выложил фото с места ЧП и оставил подпись: "Спасибо, США".

"Похоже, что твит Радослава Сикорского по диверсии на "Северных потоках", который он трусливо удалил позднее, вдохновляет балтийских собачонок США, - отметил российский дипломат. - Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют обо всех подобных ляпах".

Напомним, в начале апреля газета Guardian со ссылкой на представителей военной разведки минобороны Украины сообщала, что Киев хочет предпринять третью попытку крупной атаки на Крымский мост в первой половине 2024 года. Однако позже глава ГУР Кирилл Буданов признал, что ВСУ не могут разрушить Крымский мост из-за его защищенности.