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Песков заявил, что участь Зеленского уже предрешена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что участь Владимира Зеленского уже однозначно предрешена.

Песков заявил, что участь Зеленского уже предрешена
© РИА Новости

Фрагмент со словами официального представителя Кремля опубликовал журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Соответствующее заявление было сделано в ходе интервью Пескова для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Зарубин, беседовавший с Песковым, отметил, что развёрнутый комментарий пресс-секретаря выйдет 28 апреля в указанной программе.

Ранее Песков заявил, что предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет.

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