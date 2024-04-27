Захарова объяснила трудности с въездом в РФ на границе с Казахстаном

Трудности с переходом сухопутной российско-казахстанской границы связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы после теракта в «Крокус Сити Холл». Так разъяснила информацию о въезде в РФ граждан Таджикистана официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее в СМИ стали распространяться сообщения о том, что гражданам Таджикистана запрещают въезд на территорию России сухопутными маршрутами через Казахстан.

«Ситуация на сухопутных участках российско-казахстанской границы, где осуществляется пропуск иностранных граждан, связана с повышенными мерами безопасности, которые российская сторона обязана предпринимать по следам масштабного теракта 22 марта в "Крокус Сити Холл" и в связи с сохранением террористической угрозы», — прокомментировала это Захарова.

Из-за этого, по ее словам, появилась необходимость проверок на пунктах пропуска, которые проводятся в отношении всех граждан, пересекающих границу.

Также Захарова опровергла информацию о количестве «застрявших» у погранпереходов автомобилей, их число не превышает трех десятков. Она отметила, что приоритетное внимание пограничники уделяют детям, женщинам и лицам пожилого возраста.