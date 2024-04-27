В МИД РФ поддержали реформу СБ ООН

Заявление постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, что Россия и Китай якобы являются противниками реформы Совета Безопасности всемирной организации, является дезинформацией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Заявление представителя США является откровенной дезинформацией. Россия неизменно выступала и выступает в поддержку процесса реформы СБ ООН и не считает, что данный орган должен оставаться в неизменном виде", - указала Захарова.

Дипломат пояснила, что на тему реформы СБ с 2009 года ведется скрупулезный переговорный процесс, нацеленный на выработку компромиссного решения, которое будет пользоваться максимально широкой поддержкой, в идеале - консенсусом.

"Российская сторона совместно с единомышленниками активно над этим работает", - подчеркнула она. "Наша страна последовательно поддерживала и поддерживает расширение Совета Безопасности ООН за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Российская Федерация, как и подавляющее большинство государств - членов ООН, выступает в пользу исправления исторической несправедливости в отношении Африки, нынешняя представленность которой в Совете Безопасности никак не соответствует ни общему числу государств континента, ни их современной роли в международных делах", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что западные страны, напротив, существенно перепредставлены в СБ ООН.