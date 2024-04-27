Русскоязычные жители Финляндии просят МИД разрешить родным вернуться в Россию

Общество русскоязычных жителей Финляндии - Aleksanterinliitto просит внешнеполитическое ведомство страны и пограничную службу разрешить возвращение родственников в Россию через Эстонию. Об этом сообщается в Telegram-канале русскоязычной организации. ТАСС

Ограничения, наложенные на граждан России в путешествиях по Евросоюзу, требуют привести в соответствие с регламентом ЕС. RT на русском

Ранее сообщалось, что финский премьер Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями на границе. Lenta.ru