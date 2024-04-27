Пушков: появление ядерного оружия США в Польше подорвет ее безопасность

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что возможное размещение американского ядерного оружия на территории Польши не будет способствовать обеспечению ее безопасности.

"Если Польша пойдет на поводу у атомных амбиций части своей правящей элиты, она ничего не выиграет от появления атомного оружия на ее территории. Это оружие в любом случае будет контролироваться американцами, поляки доступа к нему иметь не будут. Зато появление такого орудия очень успешно подорвет безопасность Польши", - написал он в своем Telegram-канале.

Сенатор также обратил внимание на позицию США по этому вопросу.

"Она состоит в том, что США в настоящее время не намерены перебрасывать в Польшу атомные гравитационные бомбы со своих баз в Западной и Центральной Европе", - указал Алексей Пушков.

Ранее в Польше началась полемика по вопросу размещения американского ядерного оружия на территории республики. Польский президент Анджей Дуда в одном из интервью заявил, что такая возможность существует. Ему возражают политические оппоненты из правительства, сформированного по итогам парламентских выборов в октябре прошлого года, которые партия Дуды проиграла.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что глава государства должен представлять внешнюю политику, утвержденную правительством, а не противоречить ей. Не поддерживает эту идею и премьер-министр Польши Дональд Туск: по его мнению, это превратит места размещения ядерных боеголовок в потенциальную цель для удара со стороны России. Алексей Пушков считает опасения Туска обоснованными.