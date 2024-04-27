И.о. главы Кургана подала в отставку

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева ушла в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в заявлении на сайте городской администрации.

© kurgan-city.ru

Решение о прекращении полномочий Анастасии Аргышевой было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Курганской городской думы.

«Анастасия Аргышева многое сделала в части организации работы администрации города в непростой период чрезвычайной ситуации, лично выезжала на напряженные точки, где встречалась с жителями, которые в пик паводка отказывались эвакуироваться из подтопляемых территорий», - пояснили в пресс-службе.

Исполнять обязанности главы города будет директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова. Анастасия Аргышева в свою очередь будет заниматься контролем за работой муниципальных комиссий по выплатам пострадавшим от паводка, пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось эвакуировать из затопленных населенных пунктов и зон риска затопления в Курганской области 13 567 человек. До этого в администрации региона сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров.