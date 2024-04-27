В Кремле видели статью WSJ о непричастности Путина к смерти Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел статью газеты The Wall Street Journal (WSJ) о том, что разведка США не считает российского лидера Владимира Путина причастным к смерти Алексея Навального. Его слова передает РИА Новости.

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«Я видел этот материал, я бы не сказал, что это материал высокого качества, который заслуживает какого-то внимания», — сказал представитель Кремля.

По его мнению, рассуждения в статье пустые, и их «подкинули для субботнего чтива для мировой аудитории».