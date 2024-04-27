Глава Татарстана Минниханов подтвердил инаугурацию Путина 7 мая

Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая. Эту дату в субботу, 27 апреля, подтвердил губернатор Татарстана Рустам Минниханов.

Информация о том, что инаугурация президента пройдет 7 мая, появилась еще в марте. Ее уже подтвердил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко. По его словам, время мероприятия пока не названо, но накануне церемонии сенаторам нужно будет сдать ПЦР-тест.

— Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая, — заявил Минниханов на совещании в республиканском Доме правительства, слова которого приводит РИА Новости.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас также подтвердил, что процедура инаугурации президента России пройдет 7 мая. На следующий день пройдет рассмотрение нижней палатой парламента вопроса о назначении председателя правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что церемония в этом году пройдет стандартно, но с небольшими нюансами, о чем общественность заранее проинформируют.

На выборах главы государства победил Владимир Путин с 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов бюллетеней. Итоговая явка на электоральное мероприятие составила 77,49 процента.