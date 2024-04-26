Посла России вызвали в МИД Британии

МИД Великобритании вызвал российского посла Андрея Келина после того, как несколько человек на территории Лондона были обвинены «в ведении враждебной деятельности» в интересах России. Об этом сообщает ТАСС.

При этом сам Келин во время визита в британский МИД заявил, что подобные обвинения являются «абсурдными и бездоказательными».

«Британской стороной были воспроизведены распространенные парой часов ранее с подачи местных спецслужб в СМИ инсинуации по поводу мнимой причастности России к одному из эпизодов криминогенной активности в Великобритании, связанному с якобы имевшей место в прошлом попыткой поджога складских помещений на окраине Лондона», — сказано в комментарии российской дипмиссии.

По словам посла, подобными действиями Лондон «нагнетает антироссийский психоз», а само дело о поджогах Келин посчитал «информационной фальшивкой».

У России возникло немало вопросов к генсеку ООН

«Явно предвосхищая итоги собственных судебных процедур, британская сторона в безапелляционной форме потребовала разъяснений относительно будто бы выявленной местными "силовиками" связи подозреваемых в совершении этого деяния лиц с российским государством. С российской стороны было указано на абсурдный и заведомо бездоказательный характер очередной наспех состряпанной британским истеблишментом информационной фальшивки», — добавил он.

Ранее Королевская прокурорская служба обвинила пять человек причастными к поджогу коммерческой недвижимости, связанной с Украиной.