У России возникло немало вопросов к генсеку ООН

Некоторые действия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша вызывают у России немало вопросов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"У нас есть к нему немало вопросов по тому, например, как он реагировал на палестино-израильский конфликт, что он пишет иногда в своих докладах, почему он не реагирует на те действия, которые затрагивают интересы Запада, - отметил дипломат. - Есть у нас вопросы и по поведению секретариата в отношении соблюдения принимающей ООН страной своих обязательств, в том числе по выдаче виз и по многому другому. Были у нас вопросы и остаются по тому, как ООН реагировала на конфликт на Украине, зачастую пренебрегая статьей Устава [ООН], которая предписывает сотрудникам секретариата быть нейтральными в своих оценках, поведении и выступлениях".

Вместе с тем глава российского диппредставительства подчеркнул, что у него "личные добрые отношения" с главой всемирной организации.

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"Но мы при этом не скрываем и говорим прямо о том, что мы считаем необходимым сказать генеральному секретарю, и он это воспринимает, естественно, как должное", - добавил Небензя.

Российский дипломат на вопрос о лучшем генсеке в истории организации не стал выделять кого-либо, вместе с тем он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров "очень уважал Кофи Аннана", с которым работал в бытность постпредом РФ при ООН. Помимо этого, Небензя указал на решительность Бутроса Гали на посту главы всемирной организации, а также рассказал, что многие сотрудники ООН очень высоко ценили Хавьера Переса де Куэльяра на посту генсека ООН за то, что тот "никогда не вылезал на первый план, зато умел слушать своих подчиненных и принимать коллегиальное решение".