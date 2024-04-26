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Парламент Армении получил письмо с претензией из Совфеда России

В Национальное собрание (НС) Армении поступило письмо из Совета Федерации России, касающееся антироссийских высказываний спикера армянского парламента Алена Симоняна. Об этом сообщает ТАСС.

Парламент Армении получил письмо с претензией из Совфеда России
© globallookpress.com
«В Национальное собрание поступило письмо Совета Федерации», — заявила пресс-секретарь законодательной палаты Армении Нелли Гулян.

24 апреля председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила направить письмо с претензией армянским парламентариям касательно слов Симоняна. Он обвинял Россию в «организации кампании угроз и дезинформации против Армении».

Ранее Матвиенко призвала признать Службу безопасности Украины террористической структурой. По ее словам, ведомство является непосредственным разработчиком терактов на территории России.

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