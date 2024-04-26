В МИД России назвали цель визита Кэмерона в Узбекистан

Цель визита главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в Узбекистан — оторвать от Москвы её союзников, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

«Цель — нанести России максимальный ущерб. Цель — это оторвать Россию, оторвать от России её традиционных зарубежных партнёров, союзников. Да, именно эти цели преследовал визит Кэмерона», — цитирует его РИА Новости.

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Ранее министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи с Кэмероном сообщил о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.