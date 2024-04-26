Путин рассказал о будущем ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции (СВО) в будущем проявят себя на работе в органах власти, образовательной сфере, наставничестве и в других областях, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей.

Глава государства напомнил, что в России начала действовать специальная кадровая программа «Время героев» для участников СВО, в которой могут принять участие «солдаты, офицеры, показавшие в боевой обстановке настоящий характер, лидерские, высокие человеческие качества», передает ТАСС.

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«Уверен, что также достойно они проявят себя и в будущей работе, органах власти, области образования, наставничестве, на ведущих позициях во всех сферах», – сказал Путин.

На этой неделе открылись пункты оценки для участников отбора на программу «Время героев».