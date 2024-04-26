Захарова обвинила Запад в сохранении колониализма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад сохранил «старые колониалистские ценности», из-за чего все больше страдает коренное население западных стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В качестве примера Захарова привела Данию, Швецию и Канаду.

Захарова подчеркнула, что у инуитов, коренного населения Гренландии, свои язык, верования и культура, а также собственные населенные пункты.

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«Так получилось, что страну колонизировали североевропейцы, а уже затем американцы, не спросив разрешения у местных жителей, разместили на острове свою военную базу», - отметила представитель МИД.

Она добавила, что Дания, а через нее и страны ЕС, выкачивают из Гренландии ресурсы. Недавно Гренландию посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Интересовали ли ее местные жители? Условия их проживания, соцвопросы? <…> Не интересовали. Урсула приезжала оценивать полезные ископаемые Гренландии», - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что в шведских СМИ ранее вышла статья о нарушениях прав саамов властями Швеции. Местные экологи и правозащитники утверждают, что ненависть, с которой саамский народ сталкивается на протяжении поколений, снова обостряется.

«Сегодня угнетение тесно связано с эксплуатацией природных территорий, от которых зависят саамы. Швеция не соблюдает права коренных народов <…>». Швеция будет и дальше эксплуатировать землю, на которой живут саамы, а их самих - притеснять. Есть ли будущее у саамов в такой стране?» - подчеркнула Захарова.

В Канаде генеральный аудитор страны Карен Хоган заявила, что власти плохо справляются с жилищными вопросами коренных народов. Захарова заявила, что из 45 миллиардов канадских долларов, необходимых на ЖКХ для индейцев, Канада выделила менее четырех миллиардов.