В Кремле прокомментировали заявления насчет дома замминистра Иванова на Рублевке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений насчет дома заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке.
Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо ориентироваться на официальные данные следствия.
23 апреля замминистра обороны задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день суд арестовал его вместе с несколькими сообщниками. В правоохранительных органах сообщили, что чиновник долгое время находился в оперативной разработке. О какой именно взятке идет речь и что известно о самом Иванове — в материале «ВМ».
Тимур Иванов не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Его адвокат сообщил, что планирует обжаловать приговор об аресте его подопечного.
Защита предложит залог за освобождение Иванова. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил адвокат подсудимого Денис Балуев.
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