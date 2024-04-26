В Кремле прокомментировали заявления насчет дома замминистра Иванова на Рублевке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений насчет дома заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке.

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Представитель Кремля подчеркнул, что необходимо ориентироваться на официальные данные следствия.

23 апреля замминистра обороны задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На следующий день суд арестовал его вместе с несколькими сообщниками. В правоохранительных органах сообщили, что чиновник долгое время находился в оперативной разработке. О какой именно взятке идет речь и что известно о самом Иванове — в материале «ВМ».

Тимур Иванов не признал вину в получении взятки в особо крупном размере. Его адвокат сообщил, что планирует обжаловать приговор об аресте его подопечного.

Защита предложит залог за освобождение Иванова. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил адвокат подсудимого Денис Балуев.

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