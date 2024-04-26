Кабмин внес в ГД проект о праве судебных приставов применять физическую силу

Правительство РФ внесло в ГД законопроект о праве всех судебных приставов в ряде случаев применять физическую силу, спецсредства и оружие. Москва24

Законопроект устанавливает, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в установленных законом случаях. При этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям. ТАСС

В середине апреля правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующее предложение Минюста России. Вечерняя Москва