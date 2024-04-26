Захарова прокомментировала слова Пелоси о причастности РФ к протестам в США

Заявление экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о причастности президента России Владимира Путина к пропалестинским протестам в Штатах является уничижительным отношением к демократии. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Пелоси заявила, что палестинские протестующие могут быть организованы Путиным, который таким образом «вмешивается во внутреннюю политику США». Экс-спикер считает, что победа на выборах президента бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа находится в интересах российского лидера, а потому митинги на руку Кремлю.

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«Это невозможно расценить иначе, чем оскорбление американцев и уничижительное отношение к демократии», — прокомментировала эти слова Захарова.

Напомним, что 25 апреля американская полиция заявила о задержании по меньшей мере 127 человек из числа протестующих против вторжения Израиля в сектор Газа в кампусах университетов. До этого, 18 апреля, в Нью-Йорке задержали по меньшей мере 100 студентов Колумбийского университета, которые устроили митинг в поддержку Палестины.