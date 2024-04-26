$92.13-0.3798.71-0.20
Войти в почту

В России ответили на резолюцию ЕП о вмешательстве в выборы

Резолюция Европейского парламента о некоем вмешательстве Москвы в выборы в Европе по форме напоминает бульварное чтиво, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.

В России ответили на резолюцию ЕП о вмешательстве в выборы
© РИА Новости

По его словам, она направлена на зачистку информационного пространства Европы.

«Здесь и охота на ведьм против политических оппонентов, и ссылки на неведомые источники в спецслужбах, и пересказ дешевых (хотя кто знает, во что они обходились заказчикам) газетных публикаций. В целом — почитать на ночь и забыть. Однако в очередном этом опусе есть два пассажа, которые указывают, куда движется Евросоюз», — заявил дипломат.

Он указал, что евродепутаты призывают принять очередные ограничительные меры в отношении российских СМИ, что нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, Хартию ЕС об основных правах. Это необходимо для того, что бы изолировать европейцев от альтернативных источников информации, создать информационный вакуум.

«Завтра же под любым иным и таким же вымышленным предлогом могут прозвучать схожие неистовые призывы к рестрикциям применительно уже к европейским СМИ лишь за то, что они не будут разделять точку зрения еэсовского мейнстрима. И дорожка к этому протаптывается, по сути, уже сейчас», — считает постпред.

За резолюцию Европарламента в Страсбурге проголосовали 429 парламентариев, против высказались 27, 48 воздержались. Как следует из документа, Россия якобы вмешивается в избирательные процессы в странах ЕС, «является главным источником иностранного вмешательства и дезинформации в ЕС».

Политика
Мнения
Выборы в Москве
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости