В России ответили на резолюцию ЕП о вмешательстве в выборы

Резолюция Европейского парламента о некоем вмешательстве Москвы в выборы в Европе по форме напоминает бульварное чтиво, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление и. о. постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова.

По его словам, она направлена на зачистку информационного пространства Европы.

«Здесь и охота на ведьм против политических оппонентов, и ссылки на неведомые источники в спецслужбах, и пересказ дешевых (хотя кто знает, во что они обходились заказчикам) газетных публикаций. В целом — почитать на ночь и забыть. Однако в очередном этом опусе есть два пассажа, которые указывают, куда движется Евросоюз», — заявил дипломат.

Он указал, что евродепутаты призывают принять очередные ограничительные меры в отношении российских СМИ, что нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах, Хартию ЕС об основных правах. Это необходимо для того, что бы изолировать европейцев от альтернативных источников информации, создать информационный вакуум.

«Завтра же под любым иным и таким же вымышленным предлогом могут прозвучать схожие неистовые призывы к рестрикциям применительно уже к европейским СМИ лишь за то, что они не будут разделять точку зрения еэсовского мейнстрима. И дорожка к этому протаптывается, по сути, уже сейчас», — считает постпред.

За резолюцию Европарламента в Страсбурге проголосовали 429 парламентариев, против высказались 27, 48 воздержались. Как следует из документа, Россия якобы вмешивается в избирательные процессы в странах ЕС, «является главным источником иностранного вмешательства и дезинформации в ЕС».