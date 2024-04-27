Пушилин упразднил министерство информации ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики. Об этом говорится в указе на сайте главы региона.

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«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», — говорится в документе. Завершить ликвидацию ведомства необходимо до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы региона Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров уволен с должности с 27 апреля 2024 года. Причина увольнения в указе не уточняется. Александр Костомаров занимал пост первого замруководителя с июня 2022 года.