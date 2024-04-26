Как и зачем Хрущев сдал Крым Украине 70 лет назад

70 лет назад по настоянию Никиты Хрущева президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». После краха СССР это решение стало одним из факторов напряженности между Москвой и Киевом. Почему Хрущев решил подарить Крым Украине, кто выступал против, были ли указ нарушением советских законов, читайте в материале NEWS.ru.

Почему Хрущев решил передать Крым Украине

По настоянию первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева 70 лет назад, 19 февраля 1954 года, президиум Верховного Совета СССР издал указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». 26 апреля того же года Верховный Совет СССР утвердил этот указ в качестве закона — состоялась формальная передача Крыма в состав Украины. После краха СССР это решение стало причиной для трений между Москвой и Киевом, превратившихся в один из факторов напряженности в отношениях двух братских народов.

По воспоминаниям сына Никиты Хрущева Сергея, глава КПСС впервые высказал идею передачи Крыма Украине еще при Сталине, вскоре после завершения Великой Отечественной войны. Мол, Хрущева, назначенного главой Совмина УССР в период восстановления разрушенного войной украинского хозяйства, нервировали бюрократические трудности при оформлении кооперации украинских областей с крымскими предприятиями. Почему Хрущева беспокоила кооперация именно с Крымом (ведь идей передать Украине Орловскую или Брянскую области он не высказывал), сын первого секретаря ЦК КПСС не объяснил. Сталин Хрущеву тогда отказал.

Путин высказался о роли Крыма в составе России

Американский историк Уильям Таубман в книге «Хрущев: человек и его эра» писал, что вопрос о передаче Крыма Украине Хрущев поднимал еще в 1944 году, предложив заселить оставленные после депортации крымских татар хозяйства украинскими переселенцами. По сведениям Таубмана, Сталин на это не согласился.

После смерти «вождя народов» Хрущев вернулся к своей идее. По воспоминаниям зятя Хрущева, известного советского журналиста Алексея Аджубея, Никита Сергеевич в 1953 году провел отпуск в Крыму, где решил проехаться по внутренним районам полуострова. Увидев множество заброшенных хозяйств и плохие дороги (а кое-где и их отсутствие), руководитель КПСС сразу отправился в Киев, где собрал заседание партийных и советских чиновников Украины и заявил им, что украинцы должны помочь в восстановлении Крыма. Мол, там нужны не переселенцы из России, у которых картошка и капуста на крымских почвах не растут, а южане, «кто любит садочки и кукурузу, а не картошку», вспоминал Аджубей в своей книге «Те десять лет».

Однако существует и такое мнение, что Хрущевым двигали не интересы экономики, а угрызения совести из-за проводившихся им на Украине репрессий в 1930-х годах.

Президент России Владимир Путин в «крымской речи» 18 марта 2014 года сказал: «Инициатором передачи Крыма был лично глава Коммунистической партии Советского Союза Хрущев. Что им двигало — стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 30-е годы, пусть с этим разбираются историки. В сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России».

Историки, кстати, до сих пор полностью с этим не разобрались.

Как принимали решение о передаче Крыма Украине

К 1954 году Хрущев выиграл борьбу за власть, уничтожив своего главного конкурента — главу МВД Лаврентия Берию и низведя на вторые роли тогдашнего председателя Совета министров СССР Георгия Маленкова. Заняв пост первого секретаря ЦК КПСС, Хрущев обеспечил себе личную власть и лояльность большинства партийных руководителей и важнейших чиновников в Союзе.

Уже 25 января 1954 года вопрос о передаче Крыма Украине был поставлен на обсуждение президиума ЦК КПСС, причем не главным, а в качестве проходного, под одиннадцатым номером в повестке заседания. Члены президиума обсуждали вопрос всего 15 минут и постановили утвердить проект указа о передаче области.

19 февраля в Кремле состоялось заседание президиума Верховного Совета СССР, на котором утвердили текст указа. Он гласил: «Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». 26 апреля Верховный Совет СССР, принял закон «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР».

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что жители полуострова всегда считали решение 1954 года незаконным и крайне несправедливым по отношению к Крыму.

«Всегда, особенно после разрушения Советского Союза, хотя такое мнение было у крымчан и до развала СССР. В Крыму очень плохо понимали, почему это произошло, для чего? Это никак не улучшило, не изменило жизнь крымчан при СССР: мы как жили в одном государстве, так и продолжали жить, но при этом началась принудительная украинизация. Крымчан интенсивно заставляли изучать украинский язык и ориентироваться на все украинские структуры», — рассказал Цеков.

Кто выступал против передачи Крыма в состав УССР

Несмотря на власть и влияние Никиты Хрущева, в 1954 году нашлись критики решения о передаче Крыма. Первым был член Политбюро и глава МИД Вячеслав Молотов: при обсуждении вопроса он указал, что полуостров является главной базой Черноморского флота и поэтому логично оставить его в подчинении РСФСР как крупнейшей республики, имеющей возможности полноценно обеспечивать базирование флота. Но Молотов остался в меньшинстве.

По словам Цекова, против передачи полуострова Украине высказывались и сами крымчане, но несогласные подверглись репрессиям.

«Были те, кто сопротивлялся, в частности, первый секретарь Крымского обкома партии Павел Титов — его просто сняли с должности. А его заместитель Дмитрий Полянский поддержал передачу, его поставили вместо Титова первым секретарем, и потом он на этом карьеру сделал. Таким образом, все то, что происходило в 1954 году вокруг Крыма, имело незаконный и крайне аморальный характер», — посетовал Цеков.

После обнародования указа о передаче Крыма в адрес Политбюро пошел поток писем от крымчан и жителей других частей Союза с возмущением и критикой решения. Но письма повлиять на ситуацию уже не могли.

Насколько законна была передача Крыма

Анализ крымских решений Хрущева 1954 года показывает их незаконность, заявил Цеков.

«Мы еще в советское время приходили к выводу, что передача Крыма была абсолютно незаконной. Хрущевские решения не соответствовали как Конституциям РСФСР и УССР, так и Основному закону СССР. Тогда, в 1954 году, на первом месте было мнение первого секретаря ЦК КПСС, а его окружение — они все брали под козырек, хотя, возможно, согласны не были», — сказал Цеков.

После развала СССР судьба Крыма стала важным геополитическим вопросом, и властям новой России пришлось в нем разбираться. Верховный Совет РФ в 1992 и 1993 годах выпустил постановления о признании незаконным решения Верховного Совета РСФСР от 1954 года и о подтверждении российского статуса города Севастополя.

«Дело в том, что Севастополь был выведен из состава Крыма и стал городом союзного подчинения в 1948 году. Поэтому даже если согласиться с передачей Крыма Украине, то только без Севастополя. После развала СССР Украина решила забрать себе Севастополь явочным порядком, без каких-то обоснований», — пояснил Цеков.

Однако администрация президента Бориса Ельцина, который конфликтовал с парламентом, предпочла не заметить постановления ВС РФ, а через год, в 1993-м, и сам Верховный Совет был расстрелян из танков и ликвидирован как таковой, напомнил Цеков.

Сомнительной с точки зрения закона передача Крыма, по мнению сенатора, выглядит еще и потому, что в законодательстве СССР существовала норма: вопросы о территориальных изменениях республик должны были выноситься на референдум или опросы населения.