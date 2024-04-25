Политолог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин могут обсудить предложения Пекина по украинскому кризису, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Так он прокомментировал планы российского лидера посетить Китай в мае 2024 года.

Это двустороннее сотрудничество, так как растет и импорт, и экспорт. Китай сейчас является главным партнером России. Также это партнерство в рамках БРИКС, уже многостороннее, с участием других стран. Еще могут обсуждать китайские предложения по Украине. Инициативы Запада Россия отвергает, а вот к китайским относится куда более внимательно, — отметил собеседник.

Путин анонсировал визит в Китай

Владимир Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 25 апреля заявил о запланированном на май визите в Китай. Он добавил, что возьмет с собой произведение российского философа Николая Черышевского «Что делать?» и вручит его Си Цзиньпину. Последний раз глава государства был в Китае с визитом в октябре прошлого года.

В марте Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По мнению китайского лидера, переизбрание действующего российского президента отражает поддержку народа.