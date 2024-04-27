Законопроект о маркетплейсах планируют рассмотреть в мае

Законопроект о маркетплейсах, который предлагает закрепить права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, рассчитывают принять во втором и третьем чтениях уже осенью — в сентябре или октябре. Об этом «Парламентской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Покупатели не поймут, куда им жаловаться»

Напомним: законопроект «О государственном регулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах в Российской Федерации и о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» внесли на обсуждение в Государственную Думу в начале марта глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. Документ предлагает закрепить права и обязанности интернет-платформ, продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов.

«Суть законопроекта — урегулирование деятельности маркетплейсов таким образом, чтобы обеспечить баланс интересов покупателей, поставщиков и маркетплейсов в части условий взаимодействия, в том числе по вопросам, связанным с качеством товара», — сообщил «Парламентской газете» Андрей Кутепов.

Кроме того, добавил он, задача состоит в том, чтобы встроить маркетплейсы в сегменты торговли и доставки.

Решением этих проблем и должен стать будущий закон, который позволит найти баланс между всеми участниками рынка: самими маркетплейсами, покупателями и продавцами — как в части качества товара, так и в части наиболее выгодных и равноправных условий сотрудничества. Особенно важно это в условиях экспансивного роста интернет-торговли: так, в феврале 2024 года ТАСС со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли сообщал, что ее объем по итогам 2023 года увеличился на 28 процентов и составил почти шесть с половиной триллионов рублей. При этом покупают и продают через сеть практически все, что угодно: от цифровых товаров и бытовой техники (18 процентов в общем объеме покупок за 2023 год) до мебели и товаров для дома (15,4 процента), одежды и обуви (14,6 процента), продуктов питания (11 процентов) и так далее.

Так, одно из предложений авторов — отменить обязательную плату покупателя за возврат товара. Кроме того, законопроект устанавливает, что в тех случаях, когда маркетплейс является продавцом собственного товара, распространяется требование законодательства о защите прав потребителей. Это значит, что потребитель может предъявить все предусмотренные законодательством требования маркетплейсу. А в отношении товаров других продавцов, где маркетплейс выступает как витрина, ответственность несет продавец товаров.

«Желание сохранить все как есть понятно»

Разработка законопроекта спровоцировала дискуссии между его инициаторами и сообществом интернет-торговли. Так, 23 апреля Ассоциация компаний интернет-торговли вместе с Ассоциацией представителей электронной торговли Сибири предложили внести в существующий текст ряд принципиальных поправок. Список предложений (есть в распоряжении «Парламентской газеты») состоит из девятнадцати пунктов, каждый из которых затрагивает ту или иную сторону обсуждаемого законопроекта.

К примеру, бизнес и продавцы просят не вводить на маркетплейсах запрет на продажу товаров и продукции, свободный оборот которых в России запрещен или ограничен (например, лекарств), отменить запрет на платежи за возврат товара. Ряд статей в ассоциации предложили оставить, но переформулировать — к примеру, статью, в которой устанавливается требование в обязательном порядке проверять возраст покупателя, если он пытается посмотреть на маркетплейсе карточку того или иного товара, на который установлены возрастные ограничения. Подходящей альтернативой в АКИТ видят показ предупреждений о том, что тот или иной товар имеет возрастные ограничения.

В Госдуме между тем «Парламентской газете» дали ясно понять — установления новых правил игры избежать не получится и идти маркетплейсам на тотальные уступки никто не планирует.

«Аргументы их понятны: желание ничего не менять, сохраняя свое монопольное доминирующее положение как перед владельцами ПВЗ, так и перед теми, кто непосредственно размещает товары на маркетплейсах, — подчеркнул Владимир Гутенев. — Огромная наценка, безответственность за качество товара, способность в удобное для себя время менять те или иные условия, плюс несогласованные рекламные акции и многое-многое другое наряду с огромным ростом объемов реализации — все это заставляет относиться к маркетплейсам крайне серьезно, чтобы обеспечить баланс между всеми заинтересованными сторонами».

О том, что законопроект нуждается в доработке, заявляют, впрочем, не только представители маркетплейсов. Так, по словам председателя Союза потребителей России Петра Шелища, ко второму чтению его следует дополнить несколькими важными пунктами — в частности, регламентировать не только продажу маркетплейсами товаров, но и оказание услуг.

«Понятие агрегатора информации в Законе РФ «О защите прав потребителей» определено применительно не только к товарам, но и к услугам. Исключение услуг из области применения данного законопроекта оставит нерешенной задачу правового регулирования взаимодействия владельцев агрегаторов с потребителями и исполнителями услуг такси, продажи билетов и подписок, финансовых, образовательных, медицинских и иных услуг массового спроса. Предлагаем рассмотреть вопрос о целесообразности включения такой задачи в предмет регулирования данного проекта», — уточнил Шелищ.

Еще одна рекомендация союза — обязать маркетплейсы-витрины предоставлять покупателям максимально полную информацию о продавцах, включая электронную почту для связи, а также принимать максимальные меры для того, чтобы все жалобы, вопросы и обращения дошли до адресата. В целом же союз оценивает законопроект положительно и также подчеркивает его важность.

«Данный законопроект направлен на устранение пробелов в законодательном регулировании деятельности владельцев агрегаторов информации о товарах, — пояснил Петр Шелищ. — Отсутствие специального регулирования этой деятельности способствовало опережающему росту ее объема и роли в обеспечении населения товарами. Однако в этом процессе проявились и масштабировались негативные последствия таких пробелов для основных контрагентов владельцев агрегаторов — потребителей, продавцов товаров, исполнителей логистических услуг».

В то же время Владимир Гутенев отметил, что со всеми предложениями, конечно, ознакомятся, и те из них, которые действительно приведут к улучшению законодательства, возьмут на заметку.

«Любые предложения, которые к нам поступают, мы в обязательном порядке рассматриваем с привлечением экспертного сообщества, — заключил Гутенев. — В него входят в том числе и представители крупных торговых структур, и Общества защиты прав потребителей, и других организаций. Сохранить баланс прежде всего в интересах граждан — наша основная задача. Что же касается мнения комитета, то оно будет базироваться на мнении экспертного сообщества».

Сам законопроект, отметил Гутенев, рассчитывают рассмотреть в первом чтении уже в течение мая.