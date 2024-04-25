Путин пообещал пообедать с «Женщинами бизнеса»

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя ассоциации «Женщины бизнеса» Татьяны Гвилавы посетить деловой обед на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) от общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». ТАСС

«Все с уважением относятся к женщинам, которые добиваются успеха, и мы должны делать все, чтобы эту тенденцию поддержать. Поэтому с удовольствием принимаю ваше предложение на обед. <...> Обязательно встретимся и проведем такую деловую встречу», - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. ФедералПресс

Кроме того, Путин подчеркнул, что россиянки играют все более выраженную роль в бизнес-сообществе страны. По его словам, в данный момент женщины занимают не только вторые роли в предпринимательской среде, но и сами являются организаторами многих предприятий. Газета.Ru