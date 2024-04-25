Секретные поставки США дальнобойных ракет Украине подтверждают вовлеченность Америки в украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что с такими вооружениями украинской стороне будет лишь больнее. RT на русском

«Они продолжают подливать масла в огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен, и нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим», — сказал официальный представитель Кремля. Lenta.ru

Ранее Песков заявил, что США напрямую вовлечены в этот конфликт и выбрали путь поставок все более дальнобойных вооружений. Российская газета