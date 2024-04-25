Посол России рассказал, будет ли Москва участвовать в саммите в Швейцарии

Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что РФ не планирует посещать конференцию по миру на Украине в Швейцарии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гармонина, выставка «превратится в пустую пиар-акцию», а потраченные на нее деньги швейцарских налогоплательщиков «уйдут впустую».

«Хочу подчеркнуть: без участия России любые разговоры об урегулировании на Украине бессмысленны и лишены каких-либо перспектив. "Документы" и "декларации" по итогам любых мероприятий без участия России мы будем рассматривать как ничтожные и не представляющие добавленной стоимости для начала настоящих мирных переговоров. Так что встреча на горе Бюргеншток обернется громкой, но пустой пиар-акцией, бессмысленной тратой денег швейцарских налогоплательщиков без реальных результатов для мирного урегулирования», — заявил дипломат.

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что Минск не получал приглашение на конференцию по Украине.