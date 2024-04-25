Патрушев: нелегальная миграция тесно связана с террористическими угрозами

Нелегальную миграцию можно считать источником гуманитарных рисков и террористических атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Lenta.ru

«Спровоцированные рукотворными кризисами потоки мигрантов и временно перемещенных лиц разрушают этноконфессиональный баланс и формируют предпосылки не только для изменения границ, но и для распада стран», — заявил Патрушев на XII Международной встрече по вопросам безопасности. ТАСС

Он отметил, что незаконная миграция представляет собой крупный источник гуманитарных рисков, что требует пристального внимания и адекватных мер со стороны государства. Ura.Ru