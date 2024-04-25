Путин обещал навести порядок в Донбассе

Президент России Владимир Путин признался, что ему больно смотреть на испытания, которые выпали на долю жителей новых регионов России. Но порядок там будет наведен, заверил он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

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Отвечая на предложения на тему новых мер поддержки для жителей и бизнеса новых регионов, российский лидер поделился тем, что "тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются".

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"На это просто больно смотреть. Но мы наведем там порядок, это точно", - не сомневается Путин.

По его словам, жителей Донбасса, Новороссии следует поблагодарить за их мужество и героизм.