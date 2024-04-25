В ГД объяснили заявление Зеленского о «несчастливом» исходе для Украины

Положение дел для президента Украины Владимира Зеленского в зоне СВО существенно ухудшается, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Это считает он, служит одним из факторов того, что глава государства допускает несчастливые исходы для своей страны и озвучивает их публично.

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Положение дел для Зеленского в зоне СВО существенно ухудшается. Это еще один фактор, который приводит его к тому, чтобы озвучивать такие вещи и допускать несчастливые исходы. И, как всегда, Зеленский надеется привлечь дополнительное внимание Запада и думает, что это повлияет на что-то, — объясняет он.

По словам депутата, Зеленский поставил задачей максимум совершенно невыполнимые вещи и поэтому перспектива зафиксировать статус-кво должна восприниматься им как несчастливый исход событий. Публичные заявления такого рода, считает он, означают реакцию президента на запоздалую помощь Запада, которая видится ему недостаточно объемной.

К тому же, для него существует вопрос, связанный с механизмом распределения тех средств, которые уже выделяются, выделялись ранее и будут дальше выделиться. Львиная доля всех этих ресурсов остается там же, в США, не покидая границы и не пересекая границу Украины. Нельзя бесконечно долго игнорировать реальную установку, — говорит Новиков.

Ранее Зеленский заявил, что исходом украинского конфликта будут довольны далеко не все. Тем не менее глава государства выразил уверенность в победе Киева в противостоянии.