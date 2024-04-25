Россия объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии

Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата двух дипломатов посольства Латвии. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Вечерняя Москва

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», — говорится в сообщении. RT на русском

В МИД отметили, что Россия неминуемо предпримет другие болезненные для Латвии шаги в случае продолжения враждебных действий. ТАСС