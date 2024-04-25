Рябков оценил стремление Сирии сближаться с БРИКС

Проявленный Сирией интерес присоединиться к БРИКС свидетельствует о росте международного авторитета объединения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России, шерпа РФ в БРИКС Сергей Рябков. ТАСС

"Что касается интереса, проявленного сирийской стороной к сближению с БРИКС, то мы можем это только приветствовать. Это еще один важный сигнал о дальнейшем повышении международного авторитета объединения. Сигнал о том, что внимание к его деятельности привлекает не только страны, которые находятся среди уже заявивших о своем интересе, но и все новые и новые претенденты в этом списке могут появиться", - отметил дипломат. Российская газета

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила о желании страны вступить в БРИКС+. RT на русском