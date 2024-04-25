В России объяснили заявление о попытке атаки на Белоруссию

Попытка атаки на Белоруссию со стороны Литвы, о которой сообщил глава КГБ страны Иван Тертель, могла быть связана с укреплением союзнических отношений России и Белоруссии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

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«Российская Федерация и Белоруссия тесно сотрудничают в рамках Союзного государства. Сотрудничество вышло на очень высокий уровень, мы выстраиваем и экономическую, и политическую деятельность, лидеры наших стран встречаются друг с другом, сверяя часы. Естественно, Запад этим недоволен», — сказал Красов.

Он также назвал попытку атаки провокационной и напомнил, что Белоруссия не является стороной конфликта России и Украины. Депутат призвал бороться с исполнителями и организаторами подобных агрессивных действий.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Белоруссии предотвратили атаку дронов, направленных с территории Литвы по объектам в Минске.