Песков анонсировал поездку Путина в Якутию

Президент России Владимир Путин посетит Якутию, поездка уже планируется. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, точных сроков поездки пока нет.

— Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Президент России в марте сообщил, что в ближайшее время посетит Якутию для обсуждения планов развития региона. Глава государства также планирует провести обсуждение с главой региона основные точки плана по развитию Республики Саха.

Среди прочего Путин рассказал, что планировал посетить республику с визитом, однако ему пришлось перенести поездку из-за непогоды. По словам российского лидера, его самолет не смог приземлиться.

Президент России 10 января прибыл на Чукотку, в город Анадырь, совершив свою первую поездку в 2024 году в этот регион. В ходе своего визита глава государства посетил круглогодичный тепличный комплекс «Крестьянское хозяйство Макатровых».

В декабре 2023 года глава российского государства посетил Архангельск и Северодвинск.