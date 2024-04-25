Патрушев предупредил о попытках возродить фашизм

Запад пытается искажать историю в своих интересах. Кроме того, заметны и попытки возродить фашизм, заявил журналистам секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам международной встречи по безопасности.

Он напомнил, что присутствовавшие на мероприятии делегации вместе посетили Пискаревское мемориальное кладбище и почтили память сотен тысяч погибших в блокадном Ленинграде.