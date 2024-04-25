Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что строительные контракты, начатые при курировавшем их замминистра обороны Тимуре Иванове, будут продолжены.

«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — отметил Песков.

Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Стало известно, что вменяется замминистра обороны Иванову

Кроме того, Басманный районный суд Москвы отправил под стражу третьего фигуранта дела о взятке, по которому проходит Иванов.