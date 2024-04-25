В России ответили на критику Пашиняна в адрес ОДКБ

Москва сожалеет, что Ереван продолжает допускать безосновательную публичную критику в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. News.ru

«Мы сожалеем, что власти Армении продолжают допускать публичную критику в адрес ОДКБ. И не просто критику, критиковать можно, но [критику] безосновательную. Это при том, что руководство секретариата организации публично подтвердило сохранение всех обязательств в отношении республики в полном соответствии с уставными целями и принципами ОДКБ», - сказала дипломат. ТАСС

Ранее Пашинян заявил о том, что ОДКБ не отреагировала на якобы нарушение армянской границы в 2021-2022 годах. По его мнению, со стороны организации тогда прозвучало заявление, что границы не делимитированы. Газета.Ru