Песков рассказал о планах Путина на майские праздники

Президент РФ Владимир Путин планирует рабочие мероприятия на следующую неделю, а при необходимости в графике появятся и другие пункты. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу сообщить о рабочем графике президента на следующую неделю.

Первые майские праздники продлятся в 2024 году с воскресенья, 28 апреля по среду, 1 мая. Вторые майские праздники придутся на 9-12 мая.

"С середины следующей недели у нас уже есть рабочие планы, но при необходимости появляются и другие рабочие планы, о которых мы вам будем своевременно сообщать", - сказал пресс-секретарь.

Он заявил, что преждевременно называть конкретные мероприятия.

"Они же (планы - прим. ТАСС) все подвижны, все корректируются", - отметил Песков.

Он также обратил внимание, что "еще половина этой недели впереди, у нас включительно по субботу рабочие дни".