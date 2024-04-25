Кремль пообещал добиться своего в ходе спецоперации

Россия добьется своего в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал поставки американских тактических баллистических ракет ATACMS Киеву. Он также отметил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине.

«Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине», — пояснил Песков.

Накануне пресс-секретарь президента заявил, что ситуация в зоне проведения специальной военной операции является красноречивой и однозначной.