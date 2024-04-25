Посольство России в Турции направило Анкаре ноту по поводу ситуации с ограничениями на транзит граждан РФ в Мексику и другие страны Латинской Америки. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Газета.Ru

По информации генконсульства РФ в Стамбуле, отказы авиакомпании Turkish Airlines в посадке на рейсы в Латинскую Америку связаны с введенными этими странами правилами въезда на их территорию. В этой связи авиаперевозчик "руководствуется правилами ИКАО и правилами страны следования", сказала дипломат. Российская газета

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов сообщил, что дипмиссия обратилась к внешнеполитическому ведомству Турции в связи с тем, что россиян массово перестали пускать в Латинскую Америку из Турции. Уточняется, что за последний месяц число подобных случаев достигло тысячи. Lenta.ru