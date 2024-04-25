МИД РФ отреагировал на решение Латвии об отказе от преподавания русского

Российская Федерация расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что подобная политика является прямым нарушением базовых прав человека.

«И в этом числе, конечно, право на родную речь, культуру, традиции, на историческую память. Все это закреплено в бесчисленных международных документах, декларациях и решениях, к которым причисляет себя Латвия», — заявила она.

23 апреля власти Латвии приняли решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного, школьникам с 2026 года начнут предлагать изучать один из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Латвийские школьники на данном этапе изучают английский язык в качестве первого иностранного с самого начала обучения, второй иностранный язык начинают изучать с конца начальной школы - с 4-го класса.