Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Соединённые Штаты три года подряд запрещают российским дипломатам проводить церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище.

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы», — рассказал дипломат.

Антонов добавил, что Россия традиционно проводила эту церемонию совместно с дипломатами из стран СНГ.

В апреле 2023 года Антонов также заявил о том, что США не позволили российским дипломатам возложить венки на Арлингтонском кладбище в память о встрече войск США и СССР на Эльбе.