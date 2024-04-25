Матвиенко высказалась о «закручивании гаек» после теракта в «Крокусе»

Решение, согласно которому нужно ужесточить законодательство после теракта в подмосковном «Крокусе», не должно быть принято под давлением. Планов по «закручиванию гаек» в России нет, заверила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — сказала сенатор.

По ее словам, страна настроена на развитие, поэтому власти не намерены ужесточать законодательство в различных сферах. Информация о «закручивании гаек» — домыслы, появившиеся, возможно, специально.

Президент России Владимир Путин днем ранее, 24 апреля, заявлял, что никто из тех, кто принимал участие в организации и исполнении теракта в «Крокусе» не должен уйти от справедливого возмездия.

В Росфинмониторинге раскрыли подробности о теракте в «Крокусе»

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.