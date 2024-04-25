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Рябков: Гросси проведёт в России рабочие контакты с «Росатомом»

Предстоящий визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию предусматривает проведение им контактов по линии госкорпорации «Росатом».

Рябков раскрыл планы Гросси на визит в Россию
© РИА Новости

Об этом ТАСС проинформировал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

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«Сейчас, насколько мне известно, вопрос о приёме гендиректора МАГАТЭ президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным. — RT) в принципе не стоит», — добавил собеседник агентства.

Ранее в МИД России сообщили, что гендиректор МАГАТЭ может нанести визит в Россию до конца весны.

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