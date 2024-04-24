«У этого будут последствия». МИД предостерег от конфискации активов России

Москва использует все возможные механизмы и инструменты для ответа на конфискацию своих суверенных активов западными странами, заявил на брифинге замглавы МИД РФ Александр Панкин. Об этом пишет РИА «Новости».

Дипломат пояснил, что Россия будет действовать «внимательно». Вместе с тем, добавил он, если игра будет без правил и ограничений, то Москва будет вынуждена принять контрмеры.

«Не забывайте, что у нас есть достаточно замороженных активов компаний в России. И если европейцы и США будут двигаться в этом направлении — у этого будут последствия», — подчеркнул Панкин.

Напомним, что США, страны ЕС, Канада и Япония в начале 2022 года заблокировали суверенные активы РФ в размере порядка $300 млрд. Кроме того, западные страны арестовали счета и недвижимость российских бизнесменов.

В 2022 году лидеры стран Запада сообщили, что начали работу над механизмами использования замороженных средств. По данным экспертов, эта работа в настоящее время продолжается.

По мнению аналитиков, теоретическая возможность конфискации активов существует. Вместе с тем, процедура изъятия будет осложнена большим количеством юридических тонкостей.

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Кроме того, главы государств и правительств ЕС опасаются возможных последствий, среди которых ответные жесткие меры со стороны Москвы, потеря доверия со стороны стран Азии, Африки и Латинской Америки к европейской финансовой системе.